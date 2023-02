Probabile formazione Milan: Leao torna dall'inizio, chance per Thiaw

MilanNews.it

Domani a San Siro arriva il Torino di Juric e può essere l'occasione giusta per questo Milan ferito e irriconoscibile di rimettersi sulla giusta carreggiata. Abbandonato definitivamente l'obiettivo scudetto si pensa ad un piazzamento Champions, che con 17 partite davanti è sicuramente alla portata. Va però invertita la rotta già contro i granata, che quest'anno hanno battuto i rossoneri già in due occasioni.

PIoli torna a fare affidamento al suo giocatore più forte: Leao è di nuovo nell'undici iniziale dopo le panchine contro Sassuolo ed Inter. In attacco con lui ci sarà Diaz, libero di svariare tra zone centrali e laterali, ed Olivier Giroud, riferimento centrale. Si continua con una linea difensiva a tre, composta da Kalulu, Kjaer e Thiaw, che trova continuità dopo il buon ingresso in campo durante la stracittadina milanese. Sulla linea di centrocampo ci saranno, da destra a sinistra, Saelemaekers, Tonali, Krunic e Theo Hernandez. Bennacer e Tomori ancora out, mentre torna in panchina, seppur con un'autonomia limitata, Zlatan Ibrahimovic. La presenza dello svedese può riaccendere speranze ed entusiasmo.

MILAN (3-4-2-1): 1 Tatarusanu; 28 Thiaw, 24 Kjaer, 20 Kalulu; 56 Saelemaekers, 8 Tonali, 33 Krunic, 19 Theo Hernandez; 10 Brahim Diaz, 17 Leao; 9 Giroud. A disp.: 83 Mirante, 77 Vasquez, 2 Calabria, 46 Gabbia, 5 Ballo-Touré, 21 Dest, 14 Bakayoko, 32 Pobega, 40 Vranckx, 7 Adli, 90 De Ketelaere, 30 Messias, 11 Ibrahimovic, 12 Rebic, 27 Origi. All. Stefano Pioli

Indisponibili: Maignan, Florenzi, Tomori, Bennacer

Squalificati: nessuno

Diffidati: Calabria, Leao, Giroud, Rebic

DOVE VEDERE MILAN-TORINO

Ore: 20:45

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN e Zona DAZN

web: milannews.it

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Ayroldi di Molfetta

Assistenti: Lo Cicero-Scarpa M.

Quarto uomo: Volpi

VAR: Chiffi

AVAR: Prontera