Probabile formazione Milan: ossatura solita con due dubbi. Bennacer verso la panchina

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo le due vittorie consecutive contro Lazio e Fiorentina, il Milan sarà domani sera di scena al "Bentegodi" di Verona per riprendersi la testa della classifica, passata momentaneamente nelle mani dell'Inter dopo la vittoria per 3-2 dei nerazzurri sull'Empoli.

Per far ciò, Pioli si affiderà ai suoi uomini chiave, schierando 9/11 della formazione che più di frequente si è vista calcare i campi della Serie A con i rossoneri presenti. Confermata, dunque, l'ossatura consueta con il quintetto difensivo (Calabria, Kalulu, Tomori e Theo davanti a Maignan), Tonali e Kessie in mezzo, Giroud di punta con Leao a sinistra; gli unici ballotaggi riguardano i soliti due posti sulla trequarti: ad ora, Krunic è favorito per il ruolo di trequartista centrale (il già citato Kessie scalerà in mediana con Bennacer in panchina) e Saelemaekers è in vantaggio su Messias. per giocare a destra. Panchina per Ibrahimovic e Rebic; recuperato Florenzi.

IL PROBABILE 11

Maignan

Calabria Kalulu Tomori Theo

Tonali Kessie

Saelemaekers Krunic Leao

Giroud

Ballottaggi: Krunic-Bennacer (60-40); Saelemaekers-Messias (60-40)

Diffidati: Tomori, Kalulu, Romagnoli, Brahim Diaz

Squalificati: /

Indisponibili: Kjaer, Daniel Maldini