Probabile formazione Milan: per il Liverpool Fonseca sceglie Morata. Tornano Tomori e Calabria

Trovata, finalmente, la prima vittoria stagionale contro un modestissimo Venezia è già tempo di pensare al Liverpool. Domani sera comincia la nuova Champions League e i rossoneri la inaugurano con un match di primissimo livello, una sfida che richiama le gloriose notti europee di diversi anni fa: a San Siro arrivano i Reds di Arne Slot, reduci da un'inaspettata sconfitta in Premier League contro il Nottingham. Van Dijk e compagni vorranno rimediare subito allo scivolone di Anfield e si preparano a dar filo da torcere ai rossoneri.

Che scelte farà Fonseca? Il tecnico portoghese ha le idee piuttosto chiare: in difesa tornano Calabria, che ha recuperato dalla botta che gli ha fatto saltare il Venezia, e Tomori, che completano così con Pavlovic e Theo Hernandez il reparto. In attacco, come annunciato anche dallo stesso tecnico portoghese a Sky, il titolare sarà Morata.

A centrocampo non c'è dubbio che verranno schierati Fofana, Loftus-Cheek e Reijnders: sta poi a Fonseca scegliere chi tra l'inglese e l'olandese avrà compiti più offensivi e viceversa. Completano l'attacco gli insostituibili Pulisic e Leao, entrambi reduci da un'ottima prova contro il Venezia. Al centro, come raccontato, giocherà Morata. Non sarà della partita Luka Jovic, non incluso nella lista UEFA presentata ad inizio settembre.

MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

2 Calabria 23 Tomori 31 Pavlovic 19 Theo

29 Fofana 8 Loftus-Cheek

11 Pulisic 14 Reijnders 10 Leao

7 Morata

A disp: 69 Nava, 96 Torriani, 22 Emerson Royal, 46 Gabbia, 42 Terracciano, 33 Bartesaghi, 80 Musah, 18 Zeroli, 21 Chukwueze, 17 Okafor, 90 Abraham. All. Paulo Fonseca

Indisponibili: Sportiello, Florenzi, Bennacer, Thiaw, Jovic.

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

BALLOTTAGGI

Emerson/Calabria

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Espen Eskås NOR

Assistenti: Jan Erik Engan NOR - Isaak Elias Bashevkin NOR

IV uomo: Kristoffer Hagenes NOR

VAR: Bastian Dankert GER

AVAR: Christian Dingert GER

DOVE VEDERE MILAN-LIVERPOOL

Data: martedì 17 settembre 2024

Ore: 21.00

Stadio: San Siro, Milano

TV: Sky, Now TV

Web: MilanNews.it