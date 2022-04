Probabile formazione Milan: Pioli cambia sulla trequarti

MilanNews.it

Vigilia di Torino-Milan, sfida valida per la 32esima giornata di Serie A, e formazione rossonera che, secondo le ultime indiscrezioni, sembra già più che decisa.

Stefano Pioli confermerà l'ossatura classica dei suoi titolari, optando per due cambi in zona offensiva rispetto al pareggio per 0-0 contro il Bologna; saranno in panchina, infatti, i due che hanno deluso di più contro i felsinei (Diaz e Messias), lasciando spazio ai rispettivi sostituti Kessie e Saelemaekers; ancora panchina per Rebic e Ibrahimovic.

IL PROBABILE 11

Maignan

Calabria Kalulu Tomori Theo

Tonali Bennacer

Saelemaekers Kessie Leao

Giroud

Ballottaggi: /

Diffidati: Brahim Diaz, Romagnoli

Squalificati: /

Indisponibili: Kjaer, Romagnoli