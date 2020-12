Probabile Formazione Milan: Pioli mescola le carte. Si rivedono Dalot, Gabbia e Krunic. Cambi anche in attacco

Il ritorno di Stefano Pioli e il desiderio, forte, di chiudere il discorso qualificazione già domani, a San Siro. A Milano arriverà il Celtic già fuori dai giochi, un avversario che è stato sorteggiato come testa di serie del girone H ma che ha conquistato un solo punto in quattro gare. Gli scozzessi non vanno sottovalutati, ma è anche necessario dosare le forze in vista del lungo tour de force che attende i rossoneri.

TURNOVER IN DIFESA, SI RIVEDE KRUNIC - In difesa, oltre alla scontata presenza di Gigio Donnarumma, ci sarà il ritorno di Diogo Dalot, ormai definibile il terzino di coppa. Il duo centrale invece dovrebbe essere formato da Kjaer e Gabbia, con Romagnoli che potebbe godere di un turno di riposo. Sulla sinistra, come al solito, ci sarà Theo Hernandez. Davanti alla retroguardia in coppia con Kessie può arrivare una chance per Krunic. Bennacer è appena rientrato, mentre Tonali ha già giocato due gare consecutive dall'inizio.

TRA CONFERME E BALLOTTAGGI - Anche davanti, nonostante le assenze di Ibrahimovic e Leao, potrebbero esserci alcune modifiche allo schieramento visto controla Fiorentina. Dietro a Rebic, ancora centravanti, è in vantaggio il trio formato da Castillejo, Calhanoglu e Hauge. Brahim Diaz potrebbe giocarsi una maglia con il centrocampista turco, mentre Castillejo è favorito su Saelemaekers.

Di seguito la probabile formazione rossonera:

Milan (4-2-3-1): Donnarumma G.; Dalot, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessie, Krunic; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Rebic.