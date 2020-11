Probabile formazione Milan: Pioli ripropone “el once de gala”. Rebic ancora in panchina

Tornare subito a vincere e a fare bene. Questi sono gli obiettivi per domenica per il Milan di Stefano Pioli. Una sconfitta cocente non deve distrarre e demoralizzare la squadra rossonera. A San Siro arriverà la miglior difesa del campionato e Ibrahimovic&Co. sono chiamati a una prestazione d'alto livello per poter allungare la classifica (andando a +4 dalle seconde) e per scrollarsi di dosso tutte le critiche ricevute nel post-gara contro il Lille. Pioli, quindi, sceglie di affidarsi all'ormai "once de gala" con Ante Rebic che partirà ancora dalla panchina, in attesa di poter ritrovare la piena forma.

DIFESA E CENTROCAMPO CONFERMATI - Come detto poc'anzi, mister Stefano Pioli ha scelto di puntare sui soliti sei giocatori di movimento per il reparto difensivo e per la mediana. Calabria rientra al posto di Dalot e Bennacer al posto di Tonali. Confermati Romagnoli e Kjaer, inamovibili anche per mancanza di alternative, e soprattutto Theo Hernandez a sinsitra.

RIECCO CALHA, DAVANTI GUIDA IBRA - Dopo la panchina di giovedì sera in Europa League, Hakan Calhanoglu rientra tra gli undici titolari. Davanti a lui ci sarà l'immacabile Ibrahimovic. A sinistra agirà Rafael Leao, mentre a destra rientra dallo stop il duttile e prezioso Alexis Saelemaekers. Panchina per i reduci dell'Europa League, ovvero Krunic, Diaz e Castillejo.

PROBAIBLE MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao, Ibrahimovic. All.: Pioli.