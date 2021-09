Probabile formazione Milan: Romagnoli al posto di Kjaer, Tonali e Florenzi dal 1'. Out sei rossoneri

Con la gara contro la Juventus si chiude la settimana di fuoco del Milan: dopo l'ottima vittoria per 2-0 contro la Lazio e la sconfitta, nonostante la grandissima prestazione, contro il Liverpool, i rossoneri sfideranno la Juve di Massimiliano Allegri, attualmente con un solo punto in classifica. Mister Pioli, però, arriva in totale emergenza alla sfida di domani: saranno ben sei i giocatori indisponibili per il match contro la Juventus: Ibrahimovic, Giroud, Calabria, Messias, Krunic e Bakayoko.

NOVITA' IN DIFESA - Un undici obbligato per mister Pioli, che dovrà mandare in campo diverse novità rispetto alla formazione scesa sul prato verde di Anfield. In difesa è pronto Alessandro Florenzi: il terzino rossonero partirà dal primo minuto dopo l'infortunio di Davide Calabria: gli esami, stando a quanto appreso dalla nostra redazione, hanno rilevato un'elongazione ai muscoli flessori di coscia destra. Confermato Tomori, al suo fianco ci sarà Romagnoli al posto di Kjaer, a cui l'allenatore rossonero ha concesso un turno di riposo. A sinistra, invece, il solito Theo Hernandez.

TORNA TONALI - A centrocampo, al fianco di Kessiè, torna Sandro Tonali, ormai recuperato totalmente. Bennacer andrà in panchina dopo la titolarità contro il Liverpool,, mentre sono indisponbili Krunic e Bakayoko: per il bosniaco si tratta di una lesione muscolare al polpaccio destro. Per il centrocampista francese, invece, il problema è una soffusione emorragica al soleo per Bakayoko. Sono ancora de definire i tempi di recupero per entrambi i giocatori.

ATTACCO CONFERMATO - Sulla trequarti presenti ancora i tre del '99: Saelemaekers, Diaz e Rafael Leao. Gli ultimi due sono alla quarta gara consecutiva da titolari. Ancora indisponibile Junior Messias: il brasiliano è arrivato l'ultimo giorno di mercato dal Crotone, mister Pioli ha avvisato che deve ancora trovare la miglior condizione fisica. Bisognerà aspettare ancora qualche settimana per il suo esordio. Il centravanti sarà ancora Ante Rebic. Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud sono rimasti fermi ai box: lo svedese ha accusato una sofferenza al tendine achilleo ed è rimasto fuori a scopo precauzionale, mentre l'attaccante francese dopo la sfida di Anfield ha accusato una fastidiosa lombaglia che lo terrà fuori (almeno) per la sfida di domani contro i bianconeri.

Questo, quindi, il probabile undici dei rossoneri:

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo, Tonali, Kessiè, Saelemaekers, Diaz, Leao, Rebic.