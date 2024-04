Probabile formazione Milan: rossoneri super offensivi con Pulisic trequartista, ballottaggio Calabria-Florenzi

vedi letture

Dopo la vittoria contro la Fiorentina, il Milan vuole continuare il suo momento d'oro in Serie A (quattro vittorie di fila) anche contro il Lecce. Ma vincere contro i pugliesi sarebbe fondamentale non solo per blindare ulteriormente il secondo posto in classifica in campionato, ma anche per arrivare nel migliore dei modi all'andata dei quarti di Europa League di giovedì contro la Roma. Oltre a Pobega e Kalulu, Stefano Pioli dovrà rinunciare per infortunio anche a Thiaw, out per una fastidiosa fascite plantare. Assente poi anche Loftus-Cheek, che sarà invece squalificato.

MILAN SUPER OFFENSIVO - La grande novità nella probabile formazione rossonera è che al posto dell'inglese come trequartista dovrebbe agire Pulisic. Ai suoi lati ci saranno Chukwueze a destra e Leao a sinistra, mentre la prima punta sarà ancora una volta Giroud. In difesa, Pioli recupera Kjaer, ma la coppia di centrali titolari dovrebbe essere quella composta da Tomori e Gabbia. A sinistra rientra Theo Hernandez dopo la squalifica scontata contro la Fiorentina, a destra ballottaggio aperto tra Calabria e Florenzi. In mezzo al campo, infine, con Bennacer che non è al top a causa di un attacco influenzale avuto in settimana, i titolari dovrebbero essere Reijnders e Adli.

Questa, dunque, la probabile formazione del Milan per la sfida di domani contro il Lecce:

(4-2-3-1) Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Chukwueze, Pulisic, Leao; Giroud.