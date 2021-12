Probabile formazione Milan: scelte quasi obbligate per Pioli. Kessie e Messias verso la panchina

Dopo l'eliminazione dalla Champions League, il Milan si ritufferà sul campionato per cercare di conquistare lo Scudetto. Bisogna farlo, ovviamente, vincendo più partite possibili... a cominciare da domani, quando i rossoneri saranno ospiti dell'Udinese, nella sfida valida per la 17esima giornata del campionato di Serie A.

Formazione (quasi) obbligata

Stefano Pioli confermerà, sostanzialmente, l'undici schierato dall'inizio contro il Liverpool. Non ci sono, d'altronde, grossi margini di scelta; nessuno degli assenti in Champions League ha recuperato: mancheranno Kjaer, Calabria, Rebic, Giroud, Leao e Pellegri. Per alcuni di loro (Leao e Giroud su tutti, filo di speranza anche per Calabria) c'è possibilità di riaverli a disposizione per il match contro il Napoli.

I dettagli

In porta Mike Maignan. In difesa agiranno Florenzi a destra (in vantaggio su Kalulu) e Theo Hernandez a sinistra, con Tomori e Romagnoli centrali. A centrocampo si profila una panchina per Kessie, con la mediana titolare composta da Tonali e Bennacer. Davanti l'unica opzione disponibile è Zlatan Ibrahimovic, supportato sulla trequarti da Saelemaekers, Brahim Diaz al centro e Krunic a sinistra, favorito su Messias; con il brasiliano titolare, il belga andrebbe a destra, mentre con il bosniaco sulla sinistra tutto resterebbe invariato. Rientra tra i convocati Castillejo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4–2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Krunic; Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli.

UDINESE (3-4-1-2): Silvestri; N. Perez, Becao, Nuytinck; N. Molina, Arslan, Walace, Udogie; Success, Deulofeu; Beto. Allenatore: Gabriele Cioffi