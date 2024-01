Probabile formazione Milan, Theo torna a sinistra. A centrocampo spazio ad Adli

Dopo la grande delusione Atalanta il Milan deve rialzarsi e provare a dare continuità agli ultimi risultati positivi ottenuti in Serie A: a San Siro arriva la Roma di José Mourinho.

Novità in difesa, con Theo Hernandez che, tamponata l'emergenza centrali, torna a giocare da terzino sinistro. Come centrali ci sono Gabbia e Kjaer, mentre l'ottimo Simic partirà ancora dalla panchina. A centrocampo niente Musah, ancora spazio ad Adli: il francese completa il terzetto insieme a Reijnders e Loftus-Cheek, con l'inglese che come di consueto dovrebbe agire da centrocampista offensivo. Attacco titolarissimo: Leao, Giroud e Pulisic. C'è un recupero importante, quello di Okafor: lo svizzero parte dalla panchina pronto a dare una mano da subentrante. Non recupera invece Florenzi, ancora affaticato.

MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

2 Calabria 24 Kjaer 46 Gabbia 19 Theo Hernandez

7 Adli 14 Reijnders

11 Pulisic 8 Loftus-Cheek 10 Leao

9 Giroud

All: Stefano Pioli

A disp.: 83 Mirante, 69 Nava, 82 Simic, 95 Bartesaghi, 74 Jimenez, 80 Musah, 85 Zeroli, 18 Romero, 70 Chaka Traoré, 17 Okafor, 15 Jovic

Indisponibili: Bennacer, Caldara, Chukwueze, Florenzi, Kalulu, Pobega. Thiaw, Tomori, Sportiello, Pellegrino.

Squalificati: nessuno

Diffidati: Musah, Reijnders

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Assistenti: Bercigli-Cecconi

Quarto ufficiale: Sacchi

VAR: Mazzoleni

AVAR: La Penna

DOVE VEDERE MILAN-ROMA

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

Tv: Dazn, Sky Zona Dazn (214)

Web: MilanNews.it