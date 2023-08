Probabile formazione Milan: tre nuovi acquisti dal 1’, c’è Calabria

vedi letture

Mancano poco più di 24 ore all'esordio in campionato del Milan che, alle 20.45 di domani sera, scenderà in campo contro il Bologna. Pioli conferma l'undici del pre-campionato (QUI) con l'unico ballottaggio vero e proprio per il ruolo di terzino sinistro. Davide Calabria ha avuto uno stop a cavallo tra luglio e agosto per un problema muscolare ma ora la grana fisica è rientrata. Nonostante, inizialmente, si pensasse che potesse scendere in campo Kalulu, il capitano rossonero è in pole per la maglia da titolare.

MILAN (4-3-3)

Maignan

Calabria, Thiaw, Tomori, Theo

Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders

Pulisic, Giroud, Rafa Leao

All. Stefano Pioli

A disp.: Sportiello, Mirante, Florenzi, Calabria, Kjaer, Simic, Adli, Pobega, Zeroli, Chukwueze, Okafor, Luka Romero, Saelemaekers, Colombo, Chaka Traore

Indisponibili: Bennacer

Squalificati: Musah

Diffidati: /

Ballottaggi: Kalulu - Calabria 40-60%

SQUADRA ARBITRALE

Abritro: PAIRETTO

Assistenti: BERTI – CIPRESSA

IV: VOLPI

VAR: MARINI

AVAR: MAGGIONI

DOVE VEDERE BOLOGNA-MILAN

Ore: 20.45

TV: DAZN