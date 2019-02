Probabile formazione - Sorpresa in difesa. Castillejo vince il ballotaggio, Piatek ancora titolare

Gattuso non vuole scherzi dal risultato di domani sera e, per questo, ha ribadito più volte in conferenza stampa di essere concentrato affinchè la sua squadra non sottovaluti l'impegno contro l'Empoli. Alle parole, il tecnico rossonero farà probabilmente seguire i fatti, con la formazione che sarà praticamente la stessa di quanto visto nelle ultime tre partite ad eccezione di Suso, assente per squalifica e di una probabile sorpresa nella linea difensiva. Nessun cambio di modulo, dunque, per una partita cruciale in chiave lotta alla Champions League.

POSSIBILE SORPRESA - In porta ci sarà il solito Donnarumma. Il Milan giocherà tre partite in otto giorni e, anche per questo motivo, si sarebbe convinto di inserire Conti dall'inizio, con Calabria che partirebbe così dalla panchina. Il resto della linea difensiva, invece, sarà formato dalla coppia centrale formata da Musacchio e Romagnoli con Rodriguez che sarà il terzino sinistro.

CONFERME A CENTROCAMPO - La linea mediana sarà un copia-incolla di quanto già visto in Atalanta-Milan e nelle ultime partite dei rossoneri. Spazio, dunque, a Bakayoko davanti alla difesa con Kessie e Paquetà, alla nona gara consecutiva da titolare dal suo arrivo in rossonero, come mezzale rispettivamente alla sua destra e alla sua sinistra.

PORTE GIREVOLI IN SALSA IBERICA - Nonostante l'idea di provare a dare fiducia a Cutrone, Gattuso schiererà ancora Piatek dal primo minuto. Impensabile, al momento, non cavalcare il momento di grazia del Pistolero. Suso, come detto, non ci sarà per squalifica, ma al suo posto ci sarà un altro spagnolo, Castillejo, che ha vinto il ballotaggio con Borini. L'esterno a sinistra, invece, sarà ancora Calhanoglu, protagonista nella vittoria a Bergamo e voglioso di confermarsi anche contro l'Empoli.