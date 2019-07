Probabile formazione - Theo Hernandez e Conti sulle fasce, Borini mezzala contro il Bayern Monaco. Suso ancora trequartista

Questa notte alle 3 italiane, il Milan farà il suo esordio nell'International Champions Cup contro il Bayern Monaco: si tratta di un match molto interessante in quanto si potrà valutare la crescita della nuova squadra rossonera di Marco Giampaolo dopo due settimane di ritiro. Per questa partita, il tecnico milanista dovrà fare ancora a meno di diversi giocatori importanti, come per esempio Paquetà e Kessie che sono ancora in vacanza dopo gli impegni con le rispettive nazionali in Copa America e in Coppa d'Africa.

TANTE ASSENZE IN MEZZO - Contro il Bayern Monaco, davanti a Gigio Donnarumma, che difenderà i pali della porta rossonera dal primo minuto, ci dovrebbero essere Conti a destra, Musacchio e Romagnoli al centro e il neo acquisto Theo Hernandez a sinistra. Scelte obbligate in mezzo al campo dove ci sono diverse assenze (Krunic e Bonaventura sono ancora out): Biglia giocherà da regista davanti alla difesa, mentre una delle due mezzali sarà Calhanoglu. A completare il centrocampo del Milan dovrebbe esserci Borini, che sarà adattato al ruolo di mezzala (contro il Novara, aveva giocato il giovane Brescianini).

SUSO TREQUARTISTA - Nessuna novità in attacco rispetto al test contro i piemontesi a Milanello: Giampaolo proverà infatti ancora Suso nel ruolo di trequartista alle spalle di Castillejo e Piatek, i quali avranno il compito di mettere in difficoltà la retroguardia del Bayern Monaco. Nella ripesa ci saranno poi diversi cambi perchè il neo allenatore rossonero vuole valutare la crescita di tutti: "Il risultato mi interessa relativamente, mi interessa la qualità della prestazione e la volontà di recitare un ruolo dentro la partita, che dovrà essere il nostro mantra. Di strada da fare ne abbiamo tanta e sono test che ci permetteranno di fare valutazioni, ogni volta migliori, ogni volta più pertinenti" le parole di Giampaolo nella conferenza stampa di vigilia.

Questa, quindi, la probabile formazione rossonera per il match di International Champions Cup contro il Bayern Monaco: (4-3-1-2) G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Borini, Biglia, Calhanoglu; Suso; Castillejo, Piatek.