Probabile formazione - Theo Hernandez recupera, Pioli ci pensa: gli aggiornamenti

Convocato! E questo è già un passo avanti. Perché tra l’avere e il non avere Theo Hernandez c’è una differenza enorme. Le ultime da Milanello danno in rialzo le quotazioni dell’esterno mancino, che potrebbe scendere in campo dal primo minuto nel big match di campionato contro il Napoli. Evidentemente, il "test" fatto questa mattina a Milanello ha dato buone indicazioni.

Verso la titolarità

Stefano Pioli sta seriamente pensando di affidarsi a Hernandez, uno dei pilastri della squadra rossonera. Il Napoli è un avversario tosto, un concorrente accreditato per lo Scudetto, e la presenza di un leader tecnico come Theo sarebbe importantissima. La febbre ha condizionato pesantemente la settimana del francese, che non potrà essere al 100 percento, ma il fatto che sia stato aggregato ai disponibili per il match di stasera fa ben sperare. Theo, dunque, è pronto a stringere i denti, vista l’importanza della sfida odierna e della posta in palio. Ballo-Touré è in preallarme, ma Pioli si augura di non dover ricorrere - almeno in quel settore del campo - al piano B.

Milan, la formazione

Per il resto, l’undici milanista dovrebbe essere fatto. Florenzi a destra, Romagnoli e Tomori coppia centrale di difesa; in mezzo al campo agiranno Tonali e Kessie, con Messias, Brahim Diaz e Krunic a sostegno della punta, che sarà, ovviamente, Zlatan Ibrahimovic.