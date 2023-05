Proprietà e Maldini: visioni diverse e richieste d’investimento. Sarà un’altra estate tormentata?

MilanNews.it

© foto di Pietro Mazzara

Che Paolo Maldini e le proprietà americane avessero visioni diverse sul progetto Milan non è un mistero. Tanto che l’anno scorso, dopo aver vinto lo scudetto, Maldini e Massara rinnovarono il contratto solo all’ultimo giorno disponibile prima della scadenza, dopo un mese e mezzo di trattative. Questione di garanzie e autonomia, si diceva.

Tuttavia recentemente Maldini è tornato ad alzare la voce pubblicamente con la richiesta di maggiori investimenti. Lo ha fatto prima del derby d’andata: “Dobbiamo essere bravi a capire il momento e fare investimenti ora per raggiungere il livello delle altre big", e dopo il derby di ritorno: “Essere tornati a questo livello deve essere sfruttato, anche a livello economico investendo per rimanere fra le prima quattro e fare bene in Italia".

Dunque riemergono, ancora una volta, visioni diverse sul modo di fare calciomercato e di portare avanti il progetto. Maldini vorrebbe subito grandi investimenti, mentre la proprietà (attenta ai bilanci e ai conti), chiede una conduzione più oculata, senza fare il passo più lungo della gamba.

Sotto osservazione anche lo scorso mercato estivo che non ha portato benefici alla squadra.

Sarà un’altra estate tormentata come l’anno passato? Prima di affrontare il prossimo mercato (importantissimo per rinforzare la squadra) è necessario fare chiarezza. Un bilancio più preciso verrà fatto a fine stagione quando si saprà in quale posizione in classifica chiuderà il Milan. Con la speranza di tutti che i rossoneri possano qualificarsi nuovamente per la Champions League.