Pulisic: "Firmare col Milan un'emozione davvero forte, voglio vincere trofei. Gol più bello al Frosinone"

Christian Pulisic è stato insignito oggi del prestigioso premio "US Soccer Male Player of the Year" per il 2023. Il riconoscimento, assegnato dalla federazione calcistica degli Stati Uniti, celebra l'eccezionale contributo e le straordinarie performance di Pulisic nel corso dell'anno passato.

Pulisic si è unito al Milan la scorsa estate, lasciando immediatamente il segno con il suo talento e impegno, realizzando 7 gol e 6 assist in 26 presenze tra campionato, Coppa Italia e Champions League. Il giocatore americano, che recentemente ha anche vinto il premio come miglior giocatore della Serie A per il mese di dicembre, ha battuto la concorrenza del compagno di squadra Yunus Musah, Folarin Balogun, Ricardo Pepi e Matt Turner.

AC Milan e USMNT hanno sorpreso il giocatore con l’annuncio del premio a Milanello e per l’occasione il giocatore americano ha riflettuto sul suo 2023.

Il 2023 in una parola?

“Cambiamento, ma in senso positivo.”

Il primo ricordo che ti viene in mente?

“Il mio primo gol con il Milan [vs Bologna]. E’ stato un momento speciale.”

Il gol più bello?

“Il gol contro il Frosinone. Mi è rimasto molto impresso perché ricordo di aver raccolto un assist da nostro portiere Maik Maignan prima di scavalcare il portiere della squadra avversaria.”

Assist preferito?

“Quello che ho fatto a Oly [Olivier Giroud] contro il Napoli con il piede sinistro.”

La miglior partita?

“Senza dubbio, quella contro il Newcastle, culminata con una vittoria emozionante negli ultimi minuti.”

Il ricordo più speciale?

“Il giorno in cui ho firmato con il Milan. E’ stata davvero un’emozione forte. Avevo mio padre, alcuni amici e familiari qui a Milano. E’ stato davvero un giorno indimenticabile.”

Cosa hai imparato quest'anno?

“Ho imparato ad essere più paziente e a vivere di più il momento, con la consapevolezza di godersi ogni istante, sia esso positivo o negativo.”

La sorpresa più gradita?

“Questa. Quella che mi avete appena fatto assieme al team USMNT nell’annunciarmi di aver vinto il premio come US Soccer Male Player of the Year – ha un significato speciale”

Qual è la tua speranza per il futuro?

“Vincere trofei nel prossimo anno, continuando a perseguire il mio sogno con determinazione e passione.”