Punto mercato: no allo scambio Bremer-Pobega, per il centrale sarà lunga (PODCAST)

Smaltiti pranzi e cene di Natale, le cronache ci riportano alla realtà dei fatti ovvero che tra una settimana si aprirà ufficialmente il calciomercato invernale. Una sessione intensa che vedrà il Milan impegnato in quello che, ad oggi, è il suo obiettivo primario ossia prendere il centrale che sostituisca Simon Kjaer. I nomi di Botman e Bremer sono quelli che affascinano di più, ma la sensazione che è Maldini e Massara cercheranno un colpo “alla Tomori”.

Da più parti, poi, si è parlato di un inserimento di Tommaso Pobega nell’eventuale trattativa per Bremer. Il Milan, su questo aspetto, è stato netto in più occasioni: il centrocampista completerà la sua esperienza al Torino per poi tornare a Milanello con un anno importante di formazione alla corte di Juric. Non sarà merce di scambio.

Sulla punta e sul resto delle necessità, trovate l’approfondimento nel podcast odierno.