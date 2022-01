Qualità, quantità e leadership: Tonali sempre più il faro del centrocampo del Milan

Non è stata una delle migliori prestazioni del Milan negli ultimi due anni, ma c'è stato comunque un giocatore rossonero che ieri contro la Juventus ha dimostrato ancora una volta di rappresentare il presente e il futuro del centrocampo milanista: si tratta di Sandro Tonali, senza dubbio il migliore in campo nelle file del Diavolo.

QUALITÀ E QUANTITÀ - Il giovane centrocampista rossonero ha dominato in mezzo al campo, soprattutto nel primo tempo, in cui ha lottato come un leone e ha dato tanto anche a livello di qualità. Poi nella ripresa c'è stato un calo comprensibile, ma ancora una volta Tonali ha dimostrato di essere ormai un elemento imprescindibile della mediana milanista. Anche ieri contro la Juventus, l'ex Brescia ha toccato decine di palloni, la maggior parte dei quali nel migliore dei modi, ma ha saputo vincere anche tanti contrasti in mezzo al campo.

NUOVO LEADER - Alla crescita tecnica, fisica e tattica, si unisce poi pure una grande maturazione a livello di personalità e leadership, con cui ora è in grado di comandare e trascinare il centrocampo rossonero. Se è vero che con ogni probabilità a fine stagione il Milan perderà un grande mediano come Kessie, allo stesso tempo in via Aldo Rossi sono ben consapevoli di aver trovato un altro leader in mezzo al campo su cui costruire il presente e il futuro del Diavolo.