Rafa, così no! Ecco cosa c'è dentro le difficoltà del portoghese (PODCAST)

© foto di © DANIELE MASCOLO

Ep. 354 - Così no! Il momento deve finire

La sostituzione di Rafael Leao contro la Salernitana è stato un evento più unico che raro, ma è arrivato nel momento in cui Stefano Pioli ha provato a cambiare le carte in tavola in attacco subito dopo il pareggio della formazione ospite. Rafa non sta passando un periodo positivo a livello di prestazioni di campo, dove le sue gare sono spesso in salita e con pochissimi sussulti.

E quando riesce ad aprirsi delle chance, difetta malamente nella scelta della conclusione. Anche ieri, nel primo tempo, Ochoa gli ha spalancato il palo lungo ma lui, con il sinistro, ha incrociato in una via di mezzo tra il tiro e il passaggio sul secondo palo per un compagno che non c’è.