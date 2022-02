Record - Caso Leao, il TAS condanna il Lille a risarcire lo Sporting Lisbona

Secondo quanto riportato da Record, autorevole testata sportiva portoghese, il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna si è espresso sul 'caso Leao' e sulla questione che vede comprese nel processo Lille e Sporting Lisbona a causa del trasferimento nel 2018 dell'attuale numero 17 rossonero dal club portoghese a quello francese con una risoluzione unilaterale del contratto per giusta causa. Il Lille viene ritenuto responsabile del risarcimento - e non più il calciatore, come precedentemente sentenziato dai primi gradi di giustizia - e dovrà pagare 20 milioni di euro (interessi compresi) allo Sporting Lisbona.

È doveroso precisare che il Milan non è assolutamente compreso nella vicenda giudiziaria; nonostante ciò, il club rossonero è sempre stato di supporto a Rafael Leao durante tutto il corso del processo.

Non appena giunta la notizia, l'attaccante portoghese ha pubblicato su Twitter un post con una colomba, simbolo di pace, e l'emoticon "soon", cioè "presto". Pare chiaro il riferimento alla conclusione a suo favore di questa spinosa vicenda giudiziaria.