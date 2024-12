Reijnders trascinatore rossonero, con primato. Qual è il suo limite? Se lo chiede anche il papà

Tijjani Reijnders sta diventando una tassa da pagare. Il centrocampista olandese è tra le poche note liete positive di questa stagione e al pari di Christian Pulisic è il miglior giocatore della stagione rossonera. Nello specifico l'ex AZ Alkmaar sta vivendo un'annata meravigliosa, testimoniata sì dai numeri ma evidente anche grazie alla qualità delle sue prestazioni. E il potenziale sembra essere ancora molto elevato...

Record di gol

Con la bellissima rete di Verona, considerando la finalizzazione ma anche l'imbucata illuminante del compagno di reparto Fofana, il numero 14 del Milan ha già raggiunto quota 8 gol in stagione: non aveva mai toccato cifre così alte in fase realizzativa. Al momento proprio con Pulisic è il miglior marcatore della rosa di Paulo Fonseca: forse non più attesi ma sicuramente i giocatori che stanno facendo maggiormente la differenza e senza i quali il Milan si ritroverebbe ancora più nei guai. Al massimo, in carriera, Reijnders era arrivato a 7 reti, siglate nell'ultima stagione in Olanda con la maglia dell'AZ Alkmaar: in quell'occasione giocò ben 54 partite, mentre oggi ha già superato quel bottino scendendo in campo solamente 22 volte. Il feeling con il gol era uno degli aspetti che gli si chiedeva di migliorare dopo una buona prima stagione: detto, fatto.

Potenziale inesplorato

Dopo la gara di venerdì, il papà-agente ed ex calciatore Martin Reijnders ha elogiato le prestazioni del figlio con un post sul suo profilo LinkedIn: "Man of the Match per la quarta volta in un mese e mezzo! Con un bellissimo gol, il Milan si assicura la vittoria per uno a zero sul Verona!". Poi il padre del milanista si è chiesto: "Dopo aver già ricevuto la scorsa settimana il trofeo di miglior giocatore della Serie A del mese di novembre, Tijjani non molla, ma continua. Dov'è il suo limite?". Una domanda che si fanno tutti. Così come l'anno scorso c'era la sensazione che Reijnders potesse esprimersi a percentuali ancora maggiori - e di fatto oggi lo sta facendo - anche adesso rimane il sentore che il miglior Tijjani sia ancora in fase di elaborazione. La speranza è che nel frattempo anche la squadra attorno a lui, a livello generale, possa crescere per non far disperdere il suo talento e quello di molti altri compagni.

