Reina a Sky: "Per il bene del Milan mi auguro che le scelte siano giuste, il club è in buone mani. Gattuso? Si dimostra uomo di valori"

Pepe Reina, presente a Madrid per la finale di Champions, è stato intervistato da Sky Sport 24 e ha parlato di molti temi, anche legati al momento in casa rossonera.

Sulla tragica scomparsa di Reyes: "Siamo stati insieme nel 2006, nel mondiale in Germania, un ragazzo allegro, sempre con la voglia di scherzare. E' stato un colpo, è un giorno triste, non te lo aspetti mai. A 35 anni perdiamo un ragazzo, dispiace per la famiglia, per i bimbi. Mando un abbraccio e le condoglianze alla famiglia".

Sul Liverpool e la finale: "E' un mondo di appartenenza per il Liverpool, sono abituati a giocare le finali, hanno meritato di esserci. Mi auguro che vinca e che si veda una grande partita di calcio".

Su Klopp: "E' uno che non molla, è testardo, lavora in maniera straordinaria, le sue squadre non mollano mai".

Sul Tottenham: "E' una squadra versatile, cambia parecchio il modulo, è abituata a farlo spesso, il Liverpool non cambierà atteggiamento e filosifia, punterà a fare la partita e non subirla".

Sul Milan: "Noi dobbiamo aspettare, non possiamo fare altro, per il bene del Milan mi auguro che le scelte siano quelle giuste. Dobbiamo mettere sempre l'impegno, il mister ha detto che la squadra è in buone mani, non ho dubbi che il club continuerà a crescere".

Su Gattuso e la scelta di lasciare: "Ti può rispondere meglio di me, è una scelta va rispettata, onore a lui perché si dimostra un uomo di valori".

Su Sarri e la possibilità Juventus: "Due anni fa sarebbe stato difficile pensarlo, aspettiamo. I tifosi del Napoli non vorranno, ma la Juve sa quanto sia forte Sarri, è una loro decisione. Sarri è un uomo di calcio, respira calcio per 24 ore. Con noi non ha vinto trofei ma sono molto fiero di quanto fatto nel suo percorso".