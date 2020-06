Repubblica - Il Milan pensa seriamente a Milik: giocatore attratto dai rossoneri, ecco l'offerta milanista

Arkadiusz Milik ha deciso: vuole lasciare il Napoli alla fine di questa stagione e il concetto è stato ribadito ieri anche dal suo agente Pantak durante l'incontro a Castel Volturno con il ds Giuntoli e Rino Gattuso. Il polacco non vuole rinnovare il contratto in scadenza nel 2021 e quindi il club partenopeo dovrà cercare un club a cui cederlo per evitare di perderlo a zero tra un anno.

KESSIE NELLA TRATTATIVA - Come riporta l'edizione di Napoli di Repubblica, a Milik non mancano certamente gli estimatori sia in Italia che in Europa e tra i club più interessati c'è il Milan che nelle ultime ore sarebbe tornato prepotentemente su di lui. Il giocatore sarebbe attratto dalla possibilità di vestire la maglia del club rossonero, il quale ha già pronta la sua offerta: il Diavolo ha infatti messo sul piatto Franck Kessie, centrocampista che piace molto a Gattuso. I dirigenti di via Aldo Rossi aggiungerebbero poi ovviamente al cartellino dell'ivoriano anche un conguaglio per raggiungere la quotazione di 40 milioni di euro fatta dal Napoli.

CONCORRENZA - Il Milan dovrà stare però molto attento alla concorrenza che non manca assolutamente: su Milik, infatti, avrebbero messo gli occhi anche il Tottenham, che potrebbe offrire in cambio Lucas Moura, l’Atletico Madrid e la Juventus, che starebbe pensando al polacco per sostituire Higuain. Anche i bianconeri vorrebbero mettere sul piatto delle contropartite tecniche come il difensore Romero e il terzino sinistro Luca Pellegrini, anche se il Napoli preferirebbe Federico Bernardeschi.