Repubblica - Tonali: "Pioli mi ha martellato sul lavoro. Ibra? All'inizio sono rimasto a bocca aperta, dopo un mese mi è passata"

Sandro Tonali ha scontato contro lo Spezia la giornata di squalifica e dunque domenica sarà regolarmente a disposizione di Stefano Pioli per il big-match contro la Juventus. Intervistato da Repubblica, il centrocampista rossonero ha raccontato in che cosa l'ha migliorato il tecnico rossonero: "Mi mancava l'1% che mi faceva stare dentro il gruppo. Lui mi ha martellato sul lavoro, glielo devo riconoscere, avevo passato un anno difficile e abbiamo fatto come se non ci fosse stato. Tenere duro non è solo una mia caratteristica, è una dote necessaria nel calcio. Senza determinazione, senza voglia di riscatto, non puoi sfondare".

GIOCARE CON IBRA - Tonali ha spiegato poi l'emozione di ritrovarsi nello spogliatoio con Zlatan Ibrahimovic: "Fortissima: in un attimo passi da tifoso a compagno, due cose completamente diverse. Devi saperle gestire e scindere, all'inizio resti a bocca aperta e rischi di deconcentrarti. Ci sono riuscito dopo il primo mese".

JUVENTUS E INTER - Dopo il ko contro lo Spezia, ora il Milan è atteso da due match importantissimi contro Juventus e Inter: "Dentro ogni partita ce n'è sempre un'altra, si è visto lunedì. Con la Juve sarà diversa: la sconfitta con lo Spezia non cambia il nostro approccio, fatto di forza e lucidità. Anche se non lo vogliamo dire, sappiamo che le prossime sono due partite fondamentali".

MIGLIORAMENTI - Il giovane centrocampista rossonero ha poi parlato dei suoi miglioramenti in questa stagione: "Se c'entra la Champions League nei miei miglioramenti? Tanto. Alza i ritmi di gioco, ti costringe a un'intensità, diversa dal campionato, che tu poi ti ritrovi per le partite successive. Il difficile è mantenerla per tutta la stagione".