Ripresa degli allenamenti, Milanello è pronto: i dettagli

Il Centro Sportivo di Milanello, quando i giocatori torneranno ad allenarsi, è pronto ad accoglierli rispettando tutte le normative relative alle distanze interpersonali che devono esserci, soprattutto negli spazi comuni, per evitare contagi.

POSTI LETTO OK - La struttura principale è rappresentata dalla palazzina dove sono ubicate le 46 stanze destinate a staff e giocatori della prima squadra, per un totale di 60 posti letto. Nel caso in cui dovesse essere disposta la presenza di un solo giocatore per stanza, allora si potrebbero anche sfruttare quelle presenti nella foresteria che ha, al suo intero, altre 12 stanze per un totale di 58, il che renderebbe possibile la permanenza dei giocatori e dello staff tecnico all’interno del centro sportivo senza stanze doppie.

CAMPI E SPOGLIATOI - Milanello è dotato di sei campi d’allenamento scoperti più uno coperto (di dimensioni ridotte rispetto agli altri). Gli spogliatoi a disposizione degli atleti sono due. Uno di questi, di solito, è destinato alla Primavera, ma verrebbe “requisito” dalla prima squadra per permettere a tutti di stare ad almeno un metro di distanza. Ma i giocatori potrebbero anche cambiarsi e lavarsi nelle stanze, visto che la palazzina di Milanello è attaccata al campo “Centrale”. Anche le sale da pranzo sono due, ma quella normalmente dedicata alla prima squadra potrebbe essere estesa nella comunicante sala del Camino, garantendo maggior distanza tra i tavoli. Infine, Milanello gode anche di un suo compartimento medico, situato sotto gli spogliatoi.