Risolto l'enigma di Musah: ecco dove giocherà nel Milan. Il centrocampo è rivoluzionato

Cessione di Tonali, non riscatto di Bakayoko e Vranckx, infortunio di Bennacer, acquisti di Loftus-Cheek, Reijnders e Musah: il centrocampo del Milan è il reparto che ha subito maggiori cambiamenti rispetto alla passata stagione... E non solo a livello di uomini: Pioli ha deciso di modificarne anche l'impostazione tattica, passando da una mediana a 2 con il 4-2-3-1 ad un centrocampo a 3 con il 4-3-3.

Nelle amichevoli estive, il tecnico ha rossonero ha sempre lanciato come centrocampisti titolari il trio Krunic (mediano), Loftus-Cheek (mezzala destra) e Reijnders (mezzala sinistra). L'arrivo di Yunus Musah dal Valencia per 20 milioni di euro aveva aperto un dibattito interessante: dove giocherà lo statunitense? È in grado di fare il titolare in mediana al posto di Krunic o farà la mezzala che è il suo ruolo naturale? La risposta è arrivata ieri in conferenza dallo stesso classe 2002: "Pioli mi sta chiedendo di giocare mezzala, mi sta spiegando i posizionamenti e come inserirmi in area. Mi sta insegnando come vuole che giochi per aiutare la squadra".Musah, dunque, partirà in questa stagione come prima alternativa a Loftus-Cheek e a Reijnders, oltre che, saltuariamente, come rincalzo per Krunic; egli stesso ha notato come debba ancora migliorare molto tatticamente: avrà il tempo per farlo, con calma, senza subire subito tutte le pressioni derivanti da un ruolo molto determinante per il nuovo 4-3-3 rossonero. Lo statunitense ha, d'altronde, tutte le caratteristiche fisiche e tecniche per rendere al meglio da mezzala: "Mi piace fare un po' di tutto. Mi piace venire basso, portare la palla avanti dribblando, essere aggressivo in difesa... Mi piace essere un centrocampista che fa un po' di tutto. Penso di avere potenza nel portare la palla avanti". Ha descritto una mezzala ideale: c'è, ormai, poco da discutere sul suo ruolo al Milan.