Ritorna la coppia Kjaer-Romagnoli, 88 giorni dopo: il capitano va carburato ma il danese è una certezza

Stefano Pioli dovrà fare a meno di Rebic, ma ritroverà Ibrahimovic e Romagnoli. Il capitano rossonero manca dallo scorso 21 luglio, quando un infortunio al polpaccio lo costrinse a dare forfait durante Sassuolo-Milan, una gara importante sia per il risultato che per il rinnovo del tecnico rossonero, arrivato proprio nel corso della sfida di Reggio Emilia. Il 21 luglio si parlava ancora di un approdo quasi scontato di Rangnick, il che fa capire quanta acqua sia passata sotto i canali. Domani saranno 88 giorni.

LA CERTEZZA - Chi non è mai mancato è stato Simon Kjaer: dal post lockdown, il danese ha saltato soltanto la gara contro la SPAL, probabilmente unica gara "sbagliata" dai rossoneri in questi mesi. L'ex Siviglia si è rivelato come una delle più belle sorprese del mercato 19/20: arrivato per un costo relativamente basso, il classe '89 non solo ha riparato una falla del reparto arretrato, ma è diventato un titolare inamovibile. Il suo rendimento ha probabilmente "frenato" la dirigenza sul mercato, poco propensa di andare ad investire per un giocatore che, almeno al momento, sarebbe certamente partito alle spalle del numero 24.

RIENTRO NECESSARIO - La positività al Covid di Gabbia ha accelerato, e di fatto obbligato, il rientro di Romagnoli. Contro l'Inter si riformerà quindi la coppia titolare della retroguardia rossonera: un duo, quello formato con Kjaer, che col passare delle settimane aveva acquisito sempre più certezze e convinzioni. Ovviamente il nativo di Anzio rischia di pagare la lunga inattività, ma la mancata chiamata in Nazionale gli ha permesso di svolgere un lavoro graduale e finalizzato alla stracittadina. Sarà una (ri)prova del fuoco, ma se andasse bene il Milan potrebbe ritenersi tranquillo in vista dei prossimi impegni.