Romagnoli e il (possibile) tour de force dettato dall’emergenza: il capitano subito nella mischia

Ibrahimovic ma non solo. In attesa di buone nuove su Rebic, mister Pioli può consolarsi con il recupero di Alessio Romagnoli. Il Covid ha dato tregua a Zlatan dopo due settimane piene, mentre sta ancora "incatenando" Duarte. E due giorni fa, dal ritiro islandese della Nazionale Under 21, è arrivata la notizia della positività di Gabbia, un altro difensore. Lo stop forzato del giovane centrale ha ridotto ulteriormente le soluzioni in difesa, considerata anche l’assenza anche di Musacchio.

SUBITO IN CAMPO - L’emergenza nel reparto costringerà Romagnoli a un vero e proprio tour de force. Il capitano, dopo tre mesi, è tornato da poco ad allenarsi con i compagni e sarà immediatamente titolare nel derby. E potrebbe addirittura giocare 7 partite (sette!) in meno di un mese se la situazione non dovesse migliorare (i tempi di "smaltimento" del Coronavirus sono imprevedibili e variano da soggetto a soggetto).

LEADERSHIP - Insomma, un banco di prova decisamente impegnativo per Alessio Romagnoli, che non si tirerà certo indietro. Perché il capitano, oltre a essere una colonna della squadra, è anche uno dei leader dello spogliatoio. Pioli, dunque, ritrova un pezzo pregiato della rosa, nella speranza, ovviamente, che possa esserci un po’ di pace nella retroguardia milanista.