Romagnoli-Tomori, la coppia funziona: il capitano c'è, l'inglese è la solita, granitica certezza

È vero, il Milan non ha brillato sul campo del Nizza, ma non era facile contro un avversario decisamente più in palla e avanti nella preparazione. La squadra di Pioli, però, al netto di un primo tempo difficile, ha retto l’urto, concedendo pochissimo ai francesi. Questo grazie anche al lavoro della difesa, gestita benissimo dal duo Romagnoli-Tomori.

DIFESA BLINDATA - Il capitano si è messo in bella mostra offrendo un’ottima prestazione all’Allianz Riviera. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, Romagnoli, che sta mettendo a frutto l’estate senza impegni, ha effettuato un paio di recuperi decisivi. Così come il collega Tomori, sempre sul pezzo, concentrato e determinato. L’inglese ha diretto le operazioni col solito piglio, mostrando di essere già in condizione.

FUTURO - I due, nella scorsa stagione, hanno giocato poco o nulla insieme, ma continuando così daranno altre opzioni a mister Pioli anche dopo il rientro di Kjaer, arrivato soltanto venerdì a Milanello. Il futuro di Romagnoli è ancora incerto, ma il capitano non ha intenzione di far pesare la sua situazione sulla squadra. Perché ha una spiccata professionalità, oltre a una gran voglia di riscatto. Per il resto, si vedrà...