Saelemaekers, altro recupero lampo. Ma sarà titolare a Roma?

vedi letture

Un altro recupero lampo per Alexis Saelemaekers che in pochi giorni ha recuperato dal risentimento all'adduttore rimediato domenica scorsa contro il Lecce. Non è la prima volta che succede in questa stagione: il 10 ottobre, mentre era impegnato con il Belgio contro la Macedonia del Nord, l'esterno rossonero riportò una lesione al flessore della gamba destra. Tutto lasciava pensare ad uno stop di almeno due o tre settimane e invece il belga smaltì in pochissimo tempo il suo infortunio muscolare e scese in campo da titolare il 19 ottobre contro la Fiorentina.

DECIDE ALLEGRI - Stavolta il problema fisico era sicuramente meno grave visto che non c'era stata nessuna lesione, ma ancora una volta Saelemaekers ha bruciato le tappe: qualche giorno di lavoro personalizzato e oggi il rientro in gruppo, che significa che il giocatore sarà regolarmente a disposizione per il big-match di domenica contro la Roma. Ma il belga sarà titolare o partirà dalla panchina? Ovviamente la decisione spetterà a Massimiliano Allegri, anche in base a come andrà l'ultimo allenamento di domani del Milan a Milanello prima della partenza per la Capitale.

NIENTE RISCHI - Né il tecnico livornese, né lo staff medico milanista vogliono correre il rischio di un nuovo infortunio, magari anche più grave, e quindi Saelemaekers giocherà dall'inizio solo se starà effettivamente bene. Lui spinge per giocare contro la sua ex squadra, ma in casa rossonera si va con molta cautela. Se Allegri dovesse alla fine decidere di farlo partire dalla panchina, come esterno destro giocherà Zachary Athekame.