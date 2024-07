Samardzic è "un giocatore da Milan": la sua qualità è quello che potrebbe fare al caso di Fonseca

Lazar Samardzic è uno degli obiettivi del Milan in questo calciomercato. Il serbo, insieme ad Adrien Rabiot, potrebbe andare a rinforzare e completare il centrocampo da mettere a disposizione di Paulo Fonseca in vista della prossima stagione. Il talento dell'Udinese non è di certo un nome uscito fuori in una notte di mezza estate dalle parti di Casa Milan, anche perché il Diavolo starebbe studiando la soluzione migliore per riuscire ad arrivarci, come confermato anche dalle notizie delle ultime ore che parlano di contatti più che positivi fra gli operatori di mercato del Milan ed il papà/agente di Samardzic.

SAMARDZIC L'UOMO GIUSTO PER QUESTO MILAN? - È Lazar Samardzic l'uomo giusto per questo Milan? La qualità del serbo potrebbe essere l'arma in più sulla quale Paulo Fonseca potrebbe fare affidamento nel corso della prossima stagione, come detto anche da chi lo conosce piuttosto bene. Nell'intervista rilasciata ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI), infatti, l'ex allenatore dell'Udinese, e del classe 2002, Andrea Sottil, non si è tirato indietro dal dire che Samardzic è pronto al grande salto di qualità in una squadra come il Milan. Ovviamente ci sarà prima da capire e vedere se quest'operazione andrà effettivamente in porto, anche perché l'Udinese si è già detto essere particolarmente restio alla cessione del suo gioiello, ma per l'ex tecnico dei friulani il Milan è la miglior destinazione in carriera per Samardzic, anche perché in rossonero il serbo "troverebbe tutto quello che serve per migliorarsi ancora".

SAMARDZIC ED IL MODULO - Qualora Samardzic dovesse vestire rossonero, Paulo Fonseca dovrà trovare il modulo ideale per inserirlo nei suoi schemi, anche se non ci dovrebbero essere troppi problemi considerata la qualità tecnica e di duttilità del classe 2002. Se proprio c'è da preferirne uno, Andrea Sottil ha optato per il 4-3-3, motivandone la scelta dicendo: "Lo vedo in un 4-3-3 che diventa 4-2-3-1 con lui mezz'ala che diventa trequartista. Sa smarcarsi tra le linee, non ha magari grande struttura fisica al contatto e quando deve battagliare di schiena, ma quando prende palla dietro le linee determina sempre. E ha inoltre un tiro devastante, quando tira lo fa per fare gol". Allo stesso tempo, però, l'ex Udinese ha sconsigliato la destinazione Milan per Samardzic nel momento in cui il club rossonero fosse alla ricerca di un trequartista in grado di attaccare lo spazio e la porta piuttosto di uno che "inneschi tre giocatori davanti che hanno gamba", proprio come quello che il serbo ha dimostrato di saper fare già ad Udine.