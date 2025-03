Sempre e solo in rimonta, sempre e solo soffrendo: il Milan batte 1-2 il Como a San Siro. Decidono Pulisic e Reijnders

Sempre e solo in rimonta, sempre e solo soffrendo: il Milan batte 1-2 il Como a San Siro con le reti di Pulisic al 53esimo e di Reijnders al 75esimo per ribaltare l'iniziale vantaggio comasco firmato da Da Cunha al 33esimo. Seconda vittoria consecutiva per i rossoneri. La prestazione ha lasciato a desiderare nel primo tempo, ma è questo che passa il convento.

LA PARTITA

Il Como ha impostato la gara su ritmi elevati, sin dai primi minuti la squadra di Fabregas ha messo in difficoltà i rossoneri. Una scena già vista in questa stagione, il Milan inizialmente si è adeguato: dopo appena 5 minuti Musah ha sprecato una buona occasione calciando a lato, immediata la risposta da parte di Nico Paz, lo spagnolo ha armato il mancino senza però trovare lo specchio della porta. Col passare dei minuti i lariani hanno preso maggior coraggio mettendo in difficoltà il Milan, la squadra di Conceiçao ha faticato a impostare il palleggio: da una disattenzione difensiva è arrivata l'altra occasione dello stesso Nico Paz, Maignan però è riuscito a respingere il pallonetto sfoderato dal talento di Fabregas.

Qualche istante più tardi è arrivata l'azione del vantaggio ospite, dopo un rapido palleggio Da Cunha ha trovato il tiro che ha sbloccato il risultato. Non solo, il Como ha rischiato di segnare anche il 2-0, ancora Maignan ha impedito a Kempf di raddoppiare. Fischi a San Siro al termine del primo tempo, prosegue la protesta da parte della tifoseria rossonera.

Nel secondo tempo i padroni di casa hanno faticato ad abbozzare una reazione, Da Cunha ha addirittura segnato il 2-0, poi annullato per una posizione irregolare. Il Milan si è aggrappato a quella rete non convalidata, tre minuti più tardi Pulisic ha sfruttato il pallone perfetto di Reijnders, l'americano con un diagonale chirurgico ha superato Butez. I lariani hanno faticato, a un quarto d'ora dalla fine lo stesso Reijnders ha sfruttato l'ottima imbucata di Abraham: palla sul primo palo e seconda vittoria consecutiva per i rossoneri.