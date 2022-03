Sfida Milan-Juve per Renato Sanches. Ma occhio a tre aspetti (PODCAST)

MilanNews.it

Da ormai diversi mesi Renato Sanches è considerato come il primo obiettivo del Milan per rinforzare il suo centrocampo nel post addio a zero di Franck Kessie. Il classe 1997 del Lille, in scadenza nel 2023 con il club francese, ha più volte dichiarato la volontà di lasciare la Ligue1 per provare a ri-fare il grande salto in una grande squadra.

Su di lui si è da tempo mosso il Milan, ma, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a SkySport, si registra anche l'interesse della Juventus: "Il Milan ha provato a prendere Renato Sanches a gennaio, ci riproverà nelle prossime settimane. Su Renato Sanches c'è anche la Juventus molto interessata, perché cerca un giocatore con quelle caratteristiche per aumentare ordine e fisicità in mezzo al campo. Sarà una bella sfida tra Milan e Juventus".

Ma è davvero il giocatore che serve al Milan? Nel podcast odierno analizziamo per sommi capi il suo eventuale acquisto: