Siebert non cancella la prestazione di Bennacer: la perla con il Chelsea e un inizio da... rinnovo

La gara di San Siro del Milan contro il Chelsea (0-2) si chiude dopo 20 minuti, quando Siebert si trasforma in un giocatore blues: prima regala alla squadra di Potter un rigore inesistente, poi espelle Tomori per aver "strattonato" Mount in occasione del penalty (ricordiamo: rosso corretto da regolamento; il dubbio, che tanto dubbio non è, si sposta sul rigore per il Chelsea). La pazzia del fischietto tedesco, dunque, impedisce di analizzare la prestazione della squadra di mister Pioli, condizionando il proseguimento del match da parte dei rossoneri, costretti a subire qualche colpo in più per potersi esporre con diverse occasioni pericolose davanti. E in rappresentanza di questo c'è Ismael Bennacer, che nel momento di difficoltà ha preso per mano la squadra portandola ad un passo da gol.

L'analisi sul gol sbagliato di Giroud

Si era già intravisto nelle prime due stagioni in rossonero che il potenziale e le qualità del giocatore erano di dimensioni gigantesche. Ma è solo nell'ultimo anno che il centrocampista algerino si sta confermando nel calcio europeo, con prestazioni e personalità di altissimo livello e con giocate che fanno la differenza nelle gare dalle grande occasioni. L'esempio lampante è nella gara di martedì con il Chelsea: Milan in dieci uomini, i rossoneri partono con la costruzione dal basso ma la squadra di Potter prova a recuperare palla con un pressing alto e conseguente marcatura a uomo. E lì il colpo di genio: Bennacer spezza l'iniziativa blues tagliando la prima linea di pressing e mettendo Theo Hernandez in posizione di aprire il gas a campo aperto. L'azione continua con Tonali che apre su Brahim, cross in mezzo per Giroud che di testa, tutto solo, gira incredibilmente fuori. Un'occasione che forse avrebbe riaperto i conti. Oltre a questo, però, sono innumerevoli le giocate conservative dell'algerino, che ormai si sta confermando un top del ruolo anche a livello europeo.

Inizio di stagione da...

...rinnovo. Inutile negarlo: Ismael Bennacer è uno dei fuoriclasse di questa squadra. Assieme a Leao, Maignan e Theo Hernandez ha un passo in più. L'algerino è un diamante del centrocampo rossonero: dai suoi piedi e dal suo ingegno nascono tutte le azioni potenzialmente pericolose per i rossoneri, che ovviamente non vogliono privarsi di un giocatore con queste caratteristiche. Il rinnovo, dunque, è una soluzione che il Milan ha già preso in considerazione da diverso tempo, ma le complicazioni della trattativa, arrivate dopo il cambio di proprietà da Elliott a Gerry Cardinale e la sua RedBird, hanno fatto si che i colloqui per il prolungamento venissero rimandati. Il classe '97 è in scadenza di contratto nel 2024 e uno degli obiettivi principali di Maldini e Massara è quello di blindare il giocatore a Milano.