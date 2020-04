Silva-Rebic, lo scambio che ha soddisfatto tutti: ora Ante vuole restare al Milan

Lo scambio di prestiti biennali tra André Silva e Ante Rebic è stata l'ultima operazione del mercato estivo del Milan. Il portoghese ha iniziato alla grande la stagione con l'Eintracht Francoforte con tre gol in quattro partite e, dopo un periodo di flessione, è tornato segnare con regolarità nell'ultimo mese prima della sosta per l'emergenza coronavirus, mentre il croato, dopo una prima parte di campionato da oggetto misterioso, è esploso nel 2020 ed è diventato uno dei punti fermi del Milan di Pioli.

SILVA ALL'EINTRACHT - Intervistato dalla Bild, André Silva ha speso parole molto positive nei confronti del club tedesco e non ha nascosto che la sua volontà è quella di restare all'Eintracht: "Mi trattano bene, mi piacciono la città, i tifosi e la Bundesliga. Ci sono molte ragioni che mi spingono a restare". L'attaccante portoghese non sembra quindi intenzionato a tornare al Milan e non ha nessun rimpianto del suo fallimento in rossonero.

REBIC AL MILAN - Secondo Tuttosport, anche Ante Rebic non vuole assolutamente cambiare squadra: se nella prima parte di stagione ha faticato parecchio, dopo la sosta natalizia il croato è esploso grazie al passaggio al 4-2-3-1 e all'arrivo di Ibrahimovic. L'ex Fiorentina e Verona vuole restare e diventare un giocatore del Milan a titolo definitivo. Lo scambio della scorsa estate ha davvero soddisfatto tutti, ma per essere tutti più contenti serve il riscatto dei due attaccanti.