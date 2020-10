Sky - Allenamento in gruppo per Calhanoglu. Rebic punta lo Sparta Praga

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Manuele Baiocchini ha dato le ultime notizie sulla probabile formazione del Milan in vista della Roma: "Il Milan è sceso in campo da pochi minuti. Calhanoglu è in campo ad allenarsi con la squadra e vedremo se partitrà nell'11 titolare o partirà dalla panchina e sarà utile a partita in corso. Rebic, invece, è appena andato via da Milanello e domani farà una lastra. Dovesse andare bene, Rebic sarebbe disponibile per Milan-Sparta Praga".

Sul resto della formazione: "Tutto gira intorno alla titolarià di Calha. Se gioca lui, non gioca Brahim. Sugli esterni tornano Leao e Saelemakers. A centrocampo ci sarà la coppia Bennacer-Kessiè, in difesa torna Calabria".