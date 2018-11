Sky - Conferme sull'incontro Milan-Raiola: Ibra va corteggiato. Bonaventura si opererà negli USA, 7/8 mesi fuori

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio a Sky Sport 24, Milan e Raiola, come anticipato da MilanNews.it (qui l'esclusiva), si sono incontrati nella giornata di ieri in un lungo summit. Si è parlato di Zlatan Ibrahimovic ma soprattutto di Giacomo Bonaventura. Il centrocampista rossonero verrà operato negli USA a Pittsburgh e dovrà rimanere fuori per almeno 7/8 mesi, il che significa stagione definitivamente conclusa per il classe '89. Il Milan voleva inizialmente operare il giocatore in Belgio, ma il problema si è rivelato più spinoso del previsto, con una microfrattura e lesione della cartilagine del ginocchio. Non è stato affrontato il discorso del rinnovo dell'ex Atalanta, il cui contratto scadrà a giugno 2020. Su Ibrahimovic, invece, le parti non sono ancora entrate nel vivo: Raiola ha definito Zlatan una "donna che va corteggiata" e in tal senso non c'è stata ancora la telefonata tra Leonardo e lo svedese. I Galaxy, dalla loro, sono ancora fiduciosi di poterlo trattenere, mentre Ibra gli ha promesso di restare se si verificheranno certe condizioni.