Sky - Domani appuntamento Milan-Raiola per i contratti di Donnarumma e Ibra

Come rivelato da Sky Sport, dal duo Peppe Di Stefano-Gianluca Di Marzio, quella che si è appena conclusa è stata una giornata importante per la dirigenza e il mercato milanista.

A Casa Milan è andato in scena un incontro programmatico tra Ivan Gazidis e Paolo Maldini. Sono stati toccati diversi punti, tra i quali anche le competenze di chi e cosa deve fare cosa dentro l’area sportiva. È emersa positività da questo vertice tanto è vero che poi Paolo Maldini e Ricky Massara hanno avviato i contatti con Mino Raiola dandogli appuntamento per domani per le prime offerte per i rinnovi di Donnarumma e Ibrahimovic. Non dovrebbe rientrare nei discorsi dei rinnovi il profilo di Jack Bonaventura.