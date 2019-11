Sky - Ibra ha preso tempo, il Milan è uscito allo scoperto. La risposta ai primi di dicembre

Zlatan Ibrahimovic e il Milan, ne parla l’esperto di mercato SkySport Gianluca Di Marzio: “Il suo sì definitivo non è ancora arrivato, ha preso tempo fino ai primi di dicembre per dare una risposta a tutti i club che l’hanno cercato. A Mihajlovic che è stato il primo che l’ha chiamato, a De Laurentiis anche se il Napoli non si è mosso con un’offerta seria. Il Milan invece è uscito allo scoperto, ha incontrato Raiola e ha fatto la sua proposta economica che non è quello che Ibra vorrebbe. Zlatan sa di essere ancora determinante e vuole essere pagato per quello che è il suo valore. E’ anche una questione di numeri”.