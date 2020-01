Sky - Il Milan non ha mollato Olmo: contatti quotidiani Boban-Dinamo ma i rossoneri lo vorrebbero per giugno

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio a "Calciomercato - L'originale" su Sky Sport, il Milan sta continuando a lavorare per Dani Olmo, giocatore che però vorrebbe prendere a giugno. Al momento l'offerta più alta alla Dinamo Zagabria è stata quella del Wolverhampton, che ha messo sul piatto una cifra che sfiora i 30 milioni tra parte fissa e bonus. Il Lipsia ha offerto 16 milioni e i croati hanno già rifiutato, ma i tedeschi sarebbero disposti ad accontentare maggiormente gli agenti del giocatore. Il Milan però non ha mollato grazie anche ai grandi rapporti tra Boban e la Dinamo Zagabria: i rossoneri vorrebbero prendere il giocatore a giugno e non vorrebbero andare oltre i 20 milioni di euro, mentre la Dinamo vorrebbe cederlo adesso. A questo punto bisognerà vedere se i rossoneri decideranno di entrare subito nell'operazione perché c'è il rischio che aspettando il giocatore potrebbe andare altrove. Zvonimir Boban parla quotidianamente con la Dinamo ma ancora non c'è stato l'affondo.