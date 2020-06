Sky - Lungo confronto Gazidis-squadra a Milanello: i dettagli

Intervenuto in collegamento da Milanello, Peppe Di Stefano ha fatto il punto della situazione in merito all’incontro pre allenamento che c’è stato in campo tra l’amministratore delegato rossonero Ivan Gazidis, l’allenatore e la squadra.

Sul tema ingaggi, la squadra rinuncerà al 50% della mensilità di aprile. Successivamente c’è stato il confronto dove i giocatori hanno posto diversi quesiti all’ad milanista, tra i quali il ritardo di comunicazione di tale decisione e della tempistica di questo confronto, che avviene ad appena 48 ore dalla partita con la Juventus e non prima.

Gazidis avrebbe tenuto bene botta, scusandosi con i giocatori per essere arrivato così lungo nella comunicazione e nella sua lunga assenza visiva verso la squadra. Il manager ha anche confermato che sarà più presente a Milanello. Ha ribadito la solidità economica della proprietà e del fatto che ci saranno grossi investimenti sullo stadio.

Sul lato sportivo, ha ribadito che i prossimi due mesi sono cruciali per tutti: giocatori, dirigenti e anche per lui. Sul tema panchina ha ammesso che non c’è ancora una scelta definitiva su chi guiderà la squadra nella prossima stagione e che Pioli avrà le sue chance sul campo. Infine, prima di seguire l’allenamento, ha chiesto alla squadra di dare il 200%.