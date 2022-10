Sky - Milan, altro infortunio per Maignan. In corso gli esami strumentali

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano, inviato di SkySport a Milanello, e stando a quanto risulta anche alla redazione di MilanNews.it, si è fermato ancora Mike Maignan per un problema al polpaccio; sono in corso gli esami strumentali per il portiere francese per capire l'entità del nuovo problema.

Si ricorda che Maignan era fermo ai box per una lesione al gemello mediale del polpaccio destro dallo scorso 25 settembre ed era pronto a tornare in campo tra Monza e Dinamo Zagabria. Seguiranno aggiornamenti.