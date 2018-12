Sky - Milan, il Chelsea torna su Higuaín: possibile inserimento di Morata

Indiscrezione importante, una traccia di lavoro silenzioso che potrebbe avere risvolti importanti. Il Chelsea, nelle ultime ore, è tornato ad interessarsi in maniera concreta per Gonzalo Higuaín. Lo rivela Luca Marchetti nel corso dello studio mercato di Sky Sport 24. Nella eventuale trattativa che potrebbe aprirsi con il Milan, riporta l'emittente, potrebbe essere inserito anche il cartellino di Morata. I Blues stanno giocando da settimane con un falso nueve, a causa dello scarso rendimento delle punte di ruolo, ecco perché Maurizio Sarri vorrebbe riavere con sé l'uomo dei record di gol in Serie A per provare il salto di qualità in classifica. Già questa estate il Chelsea si era mosso per l'argentino, raffreddando tutto però per la politica di non investire sugli over 30: qui le cose cambiano, perché i dirigenti londinesi nelle ultime ore avrebbero cambiato idea pur di portare allo Stamford Bridge il fuoriclasse albiceleste. Attenzione perché tutto è ancora un'ipotesi, soprattutto perché il cartellino è in possesso della Juventus. Trattasi di movimenti iniziali di alcuni intermediari per capire la fattibilità della cosa.