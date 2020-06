Sky - Milan, incontro Gazidis-Rangnick nei giorni scorsi: i dettagli

Stando a quanto riportato da Manuele Baiocchini su Sky Sport 24, nei giorni scorsi c'è stato un incontro, avvenuto in Austria, fra Ivan Gazidis e Ralf Rangnick. Nonostante le smentite del Milan l'emittente satellitare insiste aggiungendo che è stato definito il ruolo di Rangnick, che farà sia il manager che l'allenatore, con il tedesco che porterà con sé nuovi dirigenti. Si è parlato del futuro del Milan e della squadra, con giocatori da rinnovare come Calhanoglu e Donnarumma, e giocatori che invece potrebbero non rientrare nei piani, come Zlatan Ibrahimovic. Non ci sono ancora le firme sul contratto ma è stato un incontro per pianificare il futuro.

Ulteriori dettagli arrivano da gianlucadimarzio.com: l'accordo fra le parti è ormai concluso, Rangnick sarà responsabile sia delle scelte di campo -sarà lui l'allenatore- e sia su quelle di budget e di mercato. L'uomo della Red Bull verrà quindi affiancato da uno staff di collaboratori italiani, oltre alle figure di Moncada e Hendrik Almstadt. Per non destabilizzare l'ambiente e per cercare di far lavorare Stefano Pioli senza distrazioni gli annunci e le ufficialità arriveranno a fine stagione.