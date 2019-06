Sky - Milan-Maldini, sensazioni positive. Giampaolo primo candidato

Manuele Baiocchini, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato così della panchina rossonera e dell’attesa per la decisione di Maldini: “La proposta gli è arrivata lunedì scorso. Aveva detto entro il weekend per valutare e analizzare la situazione nel suo ruolo da direttore tecnico. Le sensazioni sono positive, sembra che Maldini sia propenso ad accettare la proposta di Gazidis attraverso un lavoro di questi giorni. Lui e Gazidis hanno continuato a confrontarsi in questi giorni, c’è stato un dialogo in questi giorni, Maldini ha fatto capire che cosa voleva per accettare questo ruolo anche a livello di collaboratori che potrebbero lavorare al suo fianco. È stata una trattativa, non solo sui numeri ma anche su quello che Maldini andrà a fare e da chi verrà circondato. Se Maldini dovesse accettare, Giampaolo sarebbe in pole position. Non diciamo corsa a uno ma che Giampaolo sia il candidato numero. Uno. Bisogna capire cosa vuole fare la società, diversi allenatori sono in ballo per capire come si muoverà il Milan a livello dirigenziale per eventualmente ricevere la chiamata giusta. Giampaolo è uno di questi, Di Francesco è un altro che potrebbero essere in attesa di una chiamata importante dal Milan. Al momento non ci risultano contatti diretti e nel caso il Milan dovesse scegliere uno dei due Giampaolo sarebbe il favorito”