Sky - Okafor verso la titolarità: le ultime sulla probabile anti Verona

vedi letture

Importante novità nella formazione anti Verona provata da Stefano Pioli che cambia il centravanti per la terza volta in una settimana.

Dopo Luka Jovic contro l’Empoli e Olivier Giroud contro lo Slavia Praga, domani potrebbe toccare a Noah Okafor giocare come riferimento offensivo. L’attaccante svizzero, rimasto per 90 minuti in panchina in Europa League, potrà così svolgere il ruolo di prima punta con Pulisic, Loftus-Cheek e Leao. A rivelarlo è stato Peppe Di Stefano a Sky Sport 24.

Possibile novità anche in difesa, con Kalulu e Gabbia in ballottaggio per affiancare Tomori così come giocherà Calabria a destra.

LA PROBABILE FORMAZIONE ROSSONERA PER SKY:

4-2-3-1

Maignan; Calabria, Kalulu (Gabbia), Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Okafor