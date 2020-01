Sky - Suso-Siviglia, obbligo di riscatto in caso di Champions. Il Milan tratta Saelemaekers per sostituire lo spagnolo

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio a "Calciomercato - L'originale" su Sky Sport, l'operazione tra Milan e Siviglia per Suso potrà già concludersi domani sulla base di un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto in caso di qualificazione in Champions League da parte del club andaluso. Per sostituire il numero 8 Il Milan sta trattando per Saelemaekers, classe '99 dell'Anderlecht. Il giovane belga è uno dei giocatori valutati per sostituire lo spagnolo. La valutazione è tra i 10 e i 15 milioni di euro.