Sky - Torreira alleato del Milan nella trattativa con l'Arsenal: il giocatore ha dato piena disponibilità

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio a "Calciomercato - L'originale" su Sky Sport, il Milan ha un alleato importante nella trattativa con l'Arsenal per Torreira: proprio il giocatore stesso. L'uruguaiano ha dato piena disponibilità e i rossoneri contano che il giocatore e il suo entourage forzino la mano per la cessione. Per cercare di convincere i Gunners ci sarebbero anche dei motivi familiari, in quanto la famiglia di Torreira non si sarebbe trovata bene in Inghilterra. Il giocatore ha un rapporto molto stretto con Giampaolo e non vedrebbe l'ora di tornare in Italia. La prima offerta del Milan sarà un prestito biennale di 5 milioni di euro con riscatto obbligatorio a 30.