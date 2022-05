SkyNewsUk - RedBird offre 1 miliardo per l'acquisto del Milan

Secondo quanto riporta Mark Kleinman, giornalista di SkySportUK, alcune fonti hanno affermato che la società americana RedBird Capital Partners sarebbe intenzionata a strappare a Investcorp il Milan; il fondo arabo, infatti, avrebbe concluso il periodo di esclusività con Elliott e sarebbe, comunque, vicino all'accordo.

RedBird è una delle società di investimento più prolifica mondo, soprattutto nell'ambito sportivo e in società tecnologiche associate. La società americana avrebbe offerto 1 miliardo di euro per acquistare il Milan, secondo quanto riporta la redazione di Sky News Uk. L'anno passato, RedBird ha acquisito per la cifra di 750 milioni il 10% di Fenway Sports Group, proprietario del Liverpool e dei Boston Red Sox, squadra della Major League Baseball a stelle e strisce.

