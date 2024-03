Slavia Praga-Milan, le formazioni ufficiali: Pioli sceglie Musah al fianco di Adli

Di seguito le formazioni ufficiali di Slavia Praga - Milan, partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Si riparte dal 4-2 per i rossoneri ottenuto a San Siro, in palio il pass per i quarti di finale che i rossoneri non hanno mai raggiunto da quando il torneo ha preso questa denominazione. Allargando il discorso alla Coppa UEFA, invece, l'ultima volta che il Milan si è spinto così lontano è nella stagione 2001/02: allora la squadra di Carlo Ancelotti arrivò fino alle semifinali.

Stefano Pioli sceglie Musah in mediana al fianco di Adli. Lo statunitense vince il ballottaggio con Reijnders. Per il resto confermate le sensazioni della vigilia con Adli preferito a Bennacer e Gabbia a comporre la cerniera centrale di difesa con Tomori. Calabria ancora titolare, in virtù della squalifica di Florenzi. Davanti i titolarissimi.

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): Staněk; Vlček, Ogbu, Zima, Zmrzlý; Holeš, Dorley; Douděra, Provod, Wallem; Chytil. A disp. Mandous, Sirotník, Tijani, Zafeiris, Van Buren, Jurečka, Ševčík, Schranz, Tomič, Jurásek, Konečný, Pech. All. Jindřich Trpišovský.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia, Théo Hernández; Musah, Adli; Pulišić, Loftus-Cheek, Leão; Giroud. A disp. Sportiello, Nava, Bennacer, Reijnders, Jović, Okafor, Kalulu, Chukwueze, Kjær, Thiaw, Terracciano. All. Stefano Pioli.

ARBITRO: Nyberg (Svezia)

ASSISTENTI: Beigi e Söderqvist (Svezia)

IV UFFICIALE: Ladebäck (Svezia)

VAR: Higler (Olanda)

AVAR: Van Boekel (Olanda)